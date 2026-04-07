Una famiglia è stata accoltellata in un appartamento di Fano. Secondo quanto riferito, i rapporti tra i membri erano tesi e difficili, e la famiglia era seguita dalla Caritas. La scena del crimine si è svolta al primo piano di un edificio, con il sangue che si è versato sulla parete e sul pavimento, visibile dalla finestra. La polizia sta indagando sull’accaduto, e sono stati effettuati i primi rilievi sul luogo.

Fano (Pesaro), 7 aprile 2026 – Il sangue cola dalla finestra del piano di sopra, si appoggia allo stipite e scende lungo il muro fino a quella sottostante. È da lì che arriva la richiesta di aiuto di una donna. Ed è da lì che si è accesa la notte, attorno alle 3.50, al civico 68 di via XII Settembre, a Fano. Dentro, tutto è già successo. Un operaio 21enne di origine bengalese si era appena scagliato contro il fratello più giovane, dopo l’ennesimo litigio, poi contro i genitori intervenuti per fermarlo. In mano un coltello da cucina, con la lama lunga circa 25 centimetri. La madre riesce a reagire, a trovare la forza di chiedere aiuto mentre il sangue segna il percorso in casa, stanza dopo stanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accoltella la famiglia a Fano: “Convivenza non semplice, non era facile con loro”. Erano seguiti dalla Caritas

Fano, sangue in famiglia, accoltella genitori e fratello dopo una lite: 20enne arrestato, il padre è graveAncora sangue in famiglia, ancora un giovane che armato di coltello tenta la strage, evitata per un soffio.

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Fano, accoltella genitori e fratello minorenne dopo una lite in famiglia: fermato 20enneUna lite in famiglia degenerata nel sangue. È questo il contesto dietro l’aggressione compiuta nella notte da un giovane 20enne che a Fano, in provincia di Pesaro Urbino, ha accoltellato i genitori e ... unita.it

Accoltella i genitori e il fratello sedicenne a Fano, nelle Marche. L'aggressore, un giovane che tra pochi giorni compirà 21 anni, è stato fermato con l'accusa di tentato triplice omicidio. La famiglia ora è in prognosi riservata. - facebook.com facebook

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