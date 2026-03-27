Chi sono i genovesi più seguiti su Facebook e come guadagnano con i loro contenuti

In questo approfondimento si analizzano i profili genovesi più seguiti su Facebook, considerando il numero di follower e le modalità di monetizzazione dei contenuti. Si evidenzia come questa piattaforma, ancora molto utilizzata, sia stata oggetto di studi per comprendere meglio le strategie adottate dai creator locali. Il focus è sui dati concreti e sulle attività che consentono ai genovesi di ottenere ricavi attraverso i loro post e interazioni.

È il social network con gli utenti che hanno l'età media più alta, ma resta il secondo più usato in Italia. Musicisti, cuochi, attori e stelle del meteo: ecco chi sono i content creator più apprezzati di Genova Continua il nostro viaggio nel mondo dei social network, in salsa genovese. Dopo aver analizzato Instagram, abbiamo preso in esame Facebook, il padre di tutti i social, una realtà che nonostante gli anni resta solida come una roccia. La febbre italiana per l’idea di Mark Zuckerberg ha visto il suo apice intorno al 2008, arrivata come app per socializzare e in quasi vent’anni diventata un riferimento per aziende e istituzioni, pur mantenendo il suo lato più di intrattenimento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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