Violento incidente frontale sulla variante di Morbegno | otto feriti due sono gravissimi

Un grave incidente frontale si è verificato sulla variante di Morbegno, lungo la Nuova Statale 38 a Traona. Tre mezzi sono rimasti coinvolti, tra cui due automobili e un furgone, causando otto feriti, di cui due in condizioni gravissime. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 16, in un tratto di strada che da senso unico è diventato a doppio senso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per le cure del caso.

Cosio Valtellino (Sondrio) – Otto feriti – due donne di 22 e 26 anni e sei uomini di 31, 51, 52, 55, 60 e 63 – e tre mezzi coinvolti, due automobili – una Hyunday e una Skoda - e un furgone con a bordo alcuni operai nel pauroso incidente stradale che si è verificato oggi intorno alle 16 lungo la Nuova Statale 38 in direzione Milano, all'altezza del km 9 a Traona, dove la strada da senso unico diventa a doppio senso. Sebbene la dinamica sia ancora in fase di ricostruzione da parte della Polstrada, lo scontro dalle gravissime conseguenze per gli occupanti dei veicoli si sarebbe verificato a seguito di un violento frontale.

