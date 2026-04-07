Un giovane di 21 anni è stato fermato con l’accusa di aver ferito con un coltello i genitori e il fratellino di 10 anni. L’episodio si è verificato a Fano, dove le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione. La famiglia coinvolta è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto e sui motivi alla base del gesto.

AGI - Un ragazzo di 21 anni è in stato di fermo con l'accusa di aver accoltellato i genitori e il fratello di 10 anni. Il tentato triplice omicidio è avvenuto questa mattina a Fano, poco prima delle 4. A dare l'allarme è stata la madre. Nell'abitazione di Via XII Settembre sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori, che hanno trasferito i tre feriti all' ospedale regionale di Torrette di Ancona: due di loro sarebbero in gravi condizioni. Da quanto si è appreso, la famiglia ha origini bengalesi. A essere colpiti sono stati il padre del fermato, 46 anni, che è in condizioni gravi; la madre, 43enne, che nonostante le ferite è riuscita a dare l'allarme; e il fratello 16enne, che i carabinieri hanno trovato all'interno dell'abitazione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Accoltella genitori e fratellino a Fano, fermato 21enne

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Fano, 21enne accoltella genitori e il fratellino di 10 anni nella notte: sono graviI più gravi sono padre e figlio minore che sono ricoverati in prognosi riservata.

ACCOLTELLA I GENITORI E IL FRATELLINO: DUE GRAVI

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Fano, 21enne accoltella genitori e fratellino: Volevo farlo da tempoDramma familiare a Fano, in provincia di Pesaro. Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile un ragazzo di 21 anni ha accoltellato i genitori e il fratello di 10 anni. tpi.it

Fano, accoltella nella notte genitori e fratellino: in gravi condizioni il padre. Fermato 21enne x.com

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