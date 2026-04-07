Recentemente, la Corte di Cassazione ha stabilito che accettare una buonuscita può comportare la perdita del diritto alla Naspi, l’indennità di disoccupazione. La decisione si basa su un caso in cui un lavoratore aveva firmato un accordo di uscita volontaria, ricevendo un incentivo. La sentenza chiarisce che, in determinate circostanze, l’accettazione della buonuscita può compromettere il diritto all’indennità di disoccupazione.

Accettare un incentivo all’esodo e firmare un accordo per lasciare il lavoro può sembrare una scelta conveniente, soprattutto in contesti di crisi aziendale. Ma attenzione, sul piano giuridico questa decisione può avere pesanti conseguenze. La Corte di Cassazione, con la sentenza 69882026, indica con precisione quando si perde il diritto alla Naspi, mettendo un punto fermo su una questione che negli ultimi anni ha alimentato non pochi dubbi. Vediamo allora che cos’è successo e quali sono le regole da conoscere per evitare un’improvvisa doccia fredda. Il caso concreto, accordo sindacale e buonuscita. La disputa giudiziaria era sorta da una lavoratrice che aveva concordato una risoluzione consensuale con la propria azienda. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Accetti la buonuscita? Potresti dire addio alla Naspi: cosa dice la Cassazione

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Cassazione: addio NASpI firma accordi consensualiLa Corte di Cassazione ha stabilito un confine netto tra risoluzione consensuale e accesso all’indennità di disoccupazione.

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