Se sei nato in questi anni potresti dire addio alla pensione | batosta per milioni di italiani
Centinaia di pensionati italiani si preparano a perdere l’assegno. La notizia circola già tra gli anziani: molti potrebbero dover rinunciare alla pensione, con ripercussioni dure su quanto riescono a vivere. La situazione si fa sempre più incerta, mentre le autorità non hanno ancora annunciato soluzioni concrete.
Brutta notizia per i pensionati italiani, in centinaia potrebbero dover dire addio all’assegno pensionistico. Il tema delle pensioni torna al centro dell’attenzione pubblica a causa delle nuove proiezioni tecniche elaborate dalla Ragioneria Generale dello Stato, che mostrano scenari futuri più che negativi. Non si tratta di decisioni già prese dagli enti, ma di stime basate sull’andamento della speranza di vita, parametro che determina gli adeguamenti automatici dei requisiti anagrafici. È importante sottolineare che si tratta di un’istruttoria tecnica, non di un aumento già approvato dal governo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
