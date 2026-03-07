Spray al peperoncino poi gli spintoni accerchiato e rapinato in strada da sconosciuti

Due episodi di aggressione e rapina si sono verificati recentemente in città, entrambi con modalità simili. In un caso, in corso Lodi, un uomo è stato colpito con spray al peperoncino e spintonato, mentre in un altro tre giovani stranieri hanno circondato e derubato una persona in strada. Gli episodi sono avvenuti a breve distanza nel tempo e hanno coinvolto gruppi di sconosciuti.

Spray al peperoncino e spintoni. Due episodi simili, avvenuti nel giro di poco tempo in città. Nel primo caso, in corso Lodi, si è trattato di una aggressione, nell'altro invece una vera e propria rapina, con tre persone - descritti come giovani e stranieri - che avrebbero accerchiato e derubato.