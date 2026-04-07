Accademia Bizantina cd per Mozart e Haydn

L’Accademia Bizantina ha pubblicato un nuovo album dedicato alle sinfonie di Mozart e Haydn, rispettivamente le nº 41 ’Jupiter’ e nº 104 ’London’. Questo è il secondo volume della serie Imprinting, avviata nel 2024 in occasione del 40° anniversario dell’orchestra, fondata a Ravenna e diretta da Ottavio Dantone. La pubblicazione propone un'interpretazione delle due composizioni, completando il progetto discografico iniziato due anni fa.

È dedicato alle sinfonie n. 41 ’Jupiter’ di Mozart e n. 104 ’London’ di Haydn il nuovo album di Accademia Bizantina, secondo capitolo della serie Imprinting inaugurata nel 2024 in occasione dei 40 anni dalla nascita a Ravenna dell’orchestra diretta da Ottavio Dantone. Il disco, uscito in cd e digitale lo scorso 27 marzo scorso per l’etichetta HdbSonus, propone le sinfonie più tarde dei due compositori registrate nella campagna romagnola, a l’Arboreto, teatro Dimora di Mondaino a conferma del radicamento nel territorio di Accademia Bizantina, che dal 2013 ha la sua sede operativa a Bagnacavallo. "La nuova serie Imprinting – spiega Dantone... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accademia Bizantina, cd per Mozart e Haydn Leggi anche: Bach e Telemann: l’Accademia Bizantina porta il Barocco tra virtuosismi e dialoghi Si apre la stagione dell’Accademia Acrobatica: 500 atlete per l’Accademia CupSono 500 le atlete arrivate nella località romagnola, in rappresentanza di 16 società, per una manifestazione che continua a crescere anno dopo anno. Si parla di: Accademia Bizantina, cd per Mozart e Haydn. Bagnacavallo: domani prove aperte al Goldoni con Accademia BizantinaAccademia Bizantina apre al pubblico le proprie prove d’orchestra: l’appuntamento è per giovedì 26 marzo dalle 16 al Teatro Goldoni di Bagnacavallo, con ingresso libero e gratuito. Si tratta di una ve ... ravenna24ore.it Dantone e Accademia Bizantina in tour con Baroque Anatomy #5(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Parte il 2 febbraio dal Teatro Verdi Trieste la serie di concerti di Ottavio Dantone e della Accademia Bizantina Accademia Bizantina in alcune grandi sale da concerto italiane ... msn.com