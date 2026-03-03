Bach e Telemann | l’Accademia Bizantina porta il Barocco tra virtuosismi e dialoghi

Domenica 8 marzo al Teatro Goldoni di Bagnacavallo l’Accademia Bizantina presenta il concerto “Bach & Telemann” nell’ambito della rassegna “Libera La Musica”. La formazione, diretta da Ottavio Dantone che suona anche il clavicembalo, porta sul palco un programma dedicato al Barocco, caratterizzato da virtuosismi e dialoghi tra le composizioni dei due compositori.

Prosegue domenica 8 marzo al Teatro Goldoni di Bagnacavallo la rassegna "Libera La Musica" con il concerto "Bach & Telemann", proposto dall'Accademia Bizantina diretta da Ottavio Dantone, impegnato anche al clavicembalo. Il programma è dedicato alla scrittura concertante per due e tre strumenti solisti e accosta pagine di Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann e Carl Philipp Emanuel Bach. Al centro, il dialogo tra flauto, violino e clavicembalo, in un percorso che mette in luce diverse forme del concerto barocco.

Bach, il Barocco per violino
Oggi alle 11, nella suggestiva cornice della Pinacoteca Nazionale (palazzo dei Diamanti), Fe' antica propone un appuntamento interamente dedicato ai...

