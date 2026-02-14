Il 14 febbraio 2005, tre ex dipendenti di PayPal della Silicon Valley, Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, lanciarono YouTube, una piattaforma per condividere video online. Quel giorno, registrarono il dominio e cominciarono a sviluppare il sito, che sarebbe diventato un punto di riferimento mondiale per la condivisione di contenuti multimediali. La prima clip caricata, intitolata

Il 14 febbraio 2005, giorno della festa degli innamorati, tre ragazzi della Silicon Valley ed ex dipendenti di PayPal, Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, registrarono il dominio di YouTube, la piattaforma che oggi celebra il suo ventunesimo anniversario. L’idea di creare uno spazio per la condivisione di video nacque a seguito della difficoltà che i tre giovani incontrarono nel condividere, tramite email, alcuni video di una festa fra amici. Un sito internet avrebbe permesso agli utenti di caricare, condividere e guardare video con facilità. Il primo video mai caricato sulla piattaforma fu Me at the zoo, diciannove secondi di riprese davanti alla gabbia degli elefanti allo zoo di San Diego. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Accadde oggi: 14 febbraio, nasce la piattaforma musicale YouTube

Oggi ricorre l’anniversario della nascita di Giuseppe Ungaretti, uno dei poeti più rivoluzionari del Novecento italiano.

Il 14 febbraio, giorno in cui si celebra anche San Valentino, è stato segnato da eventi importanti nel corso della storia.

