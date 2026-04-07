Negli ultimi tre mesi, le forze dell’ordine di Giugliano hanno presentato 22 denunce per abusi edilizi. Sono stati eseguiti numerosi sequestri di cantieri illegali e sono stati fermati diversi lavori non autorizzati. L’attività di contrasto all’abusivismo continua senza sosta, con interventi che riguardano sia le costruzioni abusive che i cantieri senza permesso. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità locali.

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto all’abusivismo edilizio da parte della Polizia Municipale di Giugliano. Nel primo trimestre del 2026 sono state denunciate complessivamente 22 persone, coinvolte in diversi reati legati a costruzioni abusive, violazione di sigilli e falsi documentali. Nel mese di gennaio sono state deferite quattro persone all’Autorità Giudiziaria. Tra i casi più rilevanti emerge quello di un 47enne che ha completato un appartamento nonostante un sequestro risalente al 2021. Un 40enne è stato denunciato per abusi edilizi realizzati sul proprio terrazzo, con il cantiere sottoposto a sequestro. Altri due cittadini, di 52 e 75 anni, sono stati deferiti per il completamento abusivo di interi edifici. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Abusivismo senza freni a Giugliano: 22 denunce in tre mesi, raffica di sequestri e cantieri illegali bloccati

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