furti e soggetti molesti in ospedale raffica di multe sequestri e denunce

Controlli intensi alla porta dell’ospedale di Perugia, dove polizia e Guardia di finanza hanno fatto un giro di vite contro furti e comportamenti molesti. Nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno sequestrato merce, multato diverse persone e denunciato due soggetti. Le verifiche sono scattate dopo le numerose segnalazioni di cittadini e dalla stessa direzione dell’ospedale.

Controlli di polizia e Guardia di finanza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. L’attività, svolta nei giorni scorsi in seguito alle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini e dalla stessa direzione generale dell’azienda ospedaliera, ha portato alla denuncia di due persone. Polizia e Finanza hanno disposto un servizio di controllo mirato a contrastare i classici episodi di molestie, furti e di abusivismo, sia all’interno della struttura che all’esterno, in particolare nei parcheggi. Gli agenti del posto fisso dell’ospedale e i militari della fiamme gialle hanno controllato un un cittadino di origine nigeriana, regolarmente in Italia e residente in provincia di Pavia, che è stato, poi, denunciato per accattonaggio molesto, perché sorpreso a importunare in modo ritenuto vessatorio e insistente gli utenti dell’ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

