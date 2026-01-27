Il restauro del Paliotto nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano mira a preservare un importante patrimonio storico e spirituale. Attraverso interventi accurati, si intende valorizzare questo simbolo di fede e tradizione, contribuendo alla tutela di un patrimonio culturale che rappresenta la storia della città e dei suoi santi.

Milano – Nella Milano divisa tra lusso e povertà, c’è il “Tesoro della Basilica” in Sant’Ambrogio. Che l’Abate, monsignor Carlo Faccendini, spiega nel suo autentico significato: “Tesoro è il corpo dei Santi, ovvero le ossa di Ambrogio e di Protasio e Gervasio (gli unici due martiri milanesi n.d.r.), custodite in un’arca d’oro e gemme. Perché, citando Ratztinger, è la vita dei Santi a rendere evidente la fede, insieme alla bellezza che la fede ha prodotto nei secoli. Del Tesoro fa parte il Paliotto quattrocentesco, che sarà restaurato con il sostegno di Banca Ifis, nell’ambito di un importante progetto, sorvegliato dalla Sovrintendenza, e curato dalla Scuola di Restauro di Botticino -Valore Italia, con cui collaboriamo da tempo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sant’Ambrogio e il suo Tesoro: via al restauro del prezioso Paliotto

Approfondimenti su SantAmbrogio Tesoro

È iniziato il restauro conservativo di un antico crocifisso ottocentesco, parte del progetto Mani d’Arte e Memorie Ritrovate.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su SantAmbrogio Tesoro

Argomenti discussi: Sant’Ambrogio e il suo Tesoro: via al restauro del prezioso Paliotto; Milano, parte il restauro del Paliotto dei Santi per l’Altare d’Oro di Sant’Ambrogio; In Sant’Ambrogio un altare veste in seta; Turisti in strada a fare il tifo: la festa in Valpolicella.

Sant’Ambrogio e il suo Tesoro: via al restauro del prezioso PaliottoMilano – Nella Milano divisa tra lusso e povertà, c’è il Tesoro della Basilica in Sant’Ambrogio. Che l’Abate, monsignor Carlo Faccendini, spiega nel suo autentico significato: Tesoro è il corpo dei ... ilgiorno.it

Paliotto quattrocentesco dei Santi, Al via il restauroAl via il restauro del Paliotto quattrocentesco dei Santi per l’Altare d’Oro della Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. La Scuola di Restauro di Botticino ... villegiardini.it

Sant'Ambrogio in Strada | Varese - facebook.com facebook