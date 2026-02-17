Ecco Taverna Amazonica Il Brasile a Sant’Ambrogio

Taverna Amazonica ha aperto le sue porte a Milano, portando il gusto del Brasile nel quartiere Sant’Ambrogio. La nuova taverna nasce per offrire piatti tradizionali e un’atmosfera che ricrea l’ambiente delle foreste amazzoniche. I clienti possono assaporare specialità come la feijoada e il guaraná, preparate con ingredienti autentici e provenienti direttamente dal Sud America.

Si chiama Taverna Amazonica il nuovo ristorante brasiliano di Milano. Da poco aperto nel quartiere Sant'Ambrogio, Taverna Amazonica è un'immersione nel Brasile più autentico. Scendere gli scalini che portano nella sala del locale significa ritrovarsi in un ambiente caratterizzato dalle tonalità tipiche dell'emisfero australe: verde tropicale, piante e richiami amazzonici introducono nel clima caldo e conviviale tipico delle serate brasiliane. Il churrasco è il re dell'offerta gastronomica e le esibizioni di samba e salsa a cura di ballerini professionisti trasmettono l'energia del Sud America. Il progetto nasce dal desiderio di proporre una serata costruita sul modello brasiliano, in cui il momento del pasto si intreccia con musica e spettacolo.