A una settimana dalla sconfitta in Bosnia, il mondo del calcio italiano continua a discutere sugli sviluppi recenti. La partita decisiva ha impedito agli azzurri di qualificarsi ai prossimi Mondiali, segnando la terza volta consecutiva senza partecipazione alla manifestazione internazionale. La delusione ha suscitato numerosi commenti e analisi, mentre si cerca di capire come affrontare il futuro del movimento calcistico nel paese.

Ad una settimana dalla debacle in Bosnia non cessa il dibattito nel mondo del calcio italiano, ancora ferito dalla clamorosa sconfitta alla finale dei play-off che terrà lontani gli azzurri dai Mondiali di calcio per la terza edizione consecutiva. E dopo un weekend in cui tanti big del movimento si sono espressi avanzando alcune interessanti proposte nella speranza che si rivelino risolutive, nella giornata odierna a tornare sull’argomento è stato Giancarlo Abete, attualmente a capo della Lega Nazionale Dilettanti. Abete ha poi aggiunto: “Una squadra di C può giocare con 11 stranieri e non si possono imporre obblighi, non si può imporre nulla a livello di calcio professionistico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Abete sul caos dell’Italia: “Servono contenuti, non nomi. Dobbiamo porci un problema”

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