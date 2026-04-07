In un'intervista, Abete ha commentato le norme europee relative agli italiani coinvolti nel mondo del calcio. Ha annunciato di aver assunto il ruolo di presidente e ha fatto riferimento a un possibile commissariamento. Inoltre, ha promesso di fornire spiegazioni dettagliate sui provvedimenti e le responsabilità in atto, precisando che si tratta di questioni legate alle normative comunitarie e alle recenti decisioni prese in ambito sportivo.

Inter News 24 . Segui le ultimissime. Il futuro del calcio italiano passa inevitabilmente dalla valorizzazione dei vivai e da una revisione profonda delle normative vigenti. In occasione della presentazione del progetto nazionale “Vinciamo Insieme”, tenutasi presso il prestigioso Grattacielo Piemonte di Torino, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete ha rilasciato dichiarazioni importanti. Abete ha acceso i riflettori sulle criticità che frenano la crescita dei talenti nel nostro Paese. PAROLE – « Ci sono norme dell’Unione europea, il calcio non ha visto riconosciuta nessuna specificità e viene considerato un’attività come tutte le altre a livello di lavoro dipendente. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Abete: «Norme Ue per gli italiani in campo? Conte, io presidente e commisariamento: vi spiego»

Abete esce allo scoperto: «Obbligo di italiani in campo? Ci sono norme Ue che han sempre provocato ostacoli insuperabili. Conte ct e io presidente FIGC? Ecco la verità»Newcastle, chiuso il baby colpo dall’Independiente del Valle! Documenti firmati, i Magpies hanno definito il suo acquisto Zirkzee torna in Serie A?...

Conte a Dazn: «Banda? Mi sono precipitato in campo gridando per i soccorsi. Vi spiego i miei cambi»Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero.

Abete: «Ci sono norme Ue che impediscono l’obbligo di italiani in campo»Sul commissariamento, invece, «tecnicamente in questa circostanza non è previsto e non è possibile. Solo in caso di gestione amministrativa impropria, ma non su questioni sportive». calcioefinanza.it

Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha rilasciato queste dichiarazioni sul momento che sta attraversando il calcio italianoAbete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha rilasciato queste dichiarazioni sul momento che sta attraversando il calcio italiano. calcionews24.com