Abete esce allo scoperto | Obbligo di italiani in campo? Ci sono norme Ue che han sempre provocato ostacoli insuperabili Conte ct e io presidente FIGC? Ecco la verità

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha commentato le recenti questioni legate all’obbligo di italiani in campo, precisando che ci sono norme europee che hanno sempre rappresentato ostacoli difficili da superare. Ha anche fatto chiarezza sulla possibilità di un ruolo di Conte come commissario tecnico e sul suo incarico come presidente della FIGC, offrendo una versione dei fatti senza interpretazioni o supposizioni.

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