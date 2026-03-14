Conte a Dazn | Banda? Mi sono precipitato in campo gridando per i soccorsi Vi spiego i miei cambi

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha commentato la sua reazione dopo la partita di questa sera. Ha spiegato di essersi precipitato in campo gridando per chiedere aiuto in seguito a un episodio di emergenza. Inoltre, ha fornito dettagli sui cambi effettuati durante la partita, chiarendo le sue scelte in quel momento. Queste dichiarazioni sono state rilasciate dopo la vittoria della squadra.