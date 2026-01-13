Dialoghi sull' arte | al via il quarto incontro all' Accademia di Belle Arti
Giovedì 22 gennaio nell’Aula Magna dell’Accademia dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 sarà presente Valentina Valentini, tra i massimi studiosi di arti performative e videoarte. L'evento si inserisce nell'ambito del ciclo di incontri sull’arte contemporanea promossi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
