Nella serata di ieri, un uomo di 31 anni residente a Erice ha perso la vita in un incidente avvenuto sull’autostrada A29 Palermo-Mazara, tra le località di Balestrate e Partinico. Dopo l’incidente, l’uomo è uscito dalla propria auto e successivamente è stato travolto, portando al suo decesso. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

Un uomo di 31 anni, identificato come D.C. e residente a Erice, ha perso la vita nella serata di ieri lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara, tra le località di Balestrate e Partinico, dopo un incidente stradale. L’evento drammatico è avvenuto intorno alle 21:50. La vittima viaggiava verso Palermo a bordo di una C3 quando, per motivi che gli inquirenti stanno ancora cercando di stabilire, ha perso il controllo del veicolo al chilometro 32, proprio in corrispondenza del ponte Augusto. La dinamica dello scontro e il tragico errore fatale. Il primo impatto ha l’auto colpire con forza il guardrail posizionato sul lato destro della carreggiata. La violenza dell’urto ha provocato il ribaltamento del mezzo, che è finito in posizione precaria sulla corsia oppa, quella diretta verso Trapani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A29, tragedia al ponte Augusto: esce dall’auto e muore travolto

Leggi anche: Incidente mortale sull'A29, salvo dopo lo schianto contro il guardrail: esce dall'auto ma viene travolto e ucciso

Leggi anche: Tragedia sul lungomare di Fossacesia: pedone muore travolto da un'auto

Argomenti più discussi: Incidente in autostrada a Milano: morto un motociclista. Chiuso un tratto dell'A4: traffico paralizzato; Incidente in autostrada: muore un motociclista, traffico in tilt; Aspi, inchiesta sui bilanci: 38 indagati, esposti nati dopo il crollo del Ponte Morandi; Maltempo Molise, crolla ponte su Statale 16 al confine con Abruzzo.

Tragedia sulla A29: si ribalta con l’auto, scende dal mezzo e viene travolto e ucciso sul colpoUn automobilista è morto in un incidente avvenuto ieri sera sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo nella zona di Balestrate, sul ponte Augusto. ilsicilia.it

Si ribalta con l’auto e viene investito: morto un automobilista sul ponte Augusto dell'A29 Palermo-Mazara - facebook.com facebook

A causa di un tamponamento che ha coinvolto due veicoli leggeri ed un mezzo pesante, avvenuto al km 1,200 della A29 "Palermo-Mazara del Vallo", in direzione Mazara x.com