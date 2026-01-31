Tragedia sul lungomare di Fossacesia | pedone muore travolto da un' auto

Un uomo di 71 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto sul lungomare di Fossacesia. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 31 gennaio 2026, e ancora non si conoscono le cause precise. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. La strada è rimasta chiusa al traffico mentre gli agenti indagano sulla dinamica.

Un uomo di 71 anni è morto dopo essere stato investito da un'automobilista. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, 31 gennaio 2026, sul lungomare di Fossacesia.Secondo le prime ricostruzioni, alle ore 14.50 circa, in via Lungomare, una 50enne di Fossacesia, alla guida di una Fiat.

