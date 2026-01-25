A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, i suoi genitori ribadiscono l’importanza di cercare verità e giustizia, mantenendo vivo il ricordo del ricercatore italiano. Nonostante il tempo trascorso, la famiglia continua a sperare in una risposta chiara, restando fedele ai valori di umanità e dignità. La loro testimonianza rappresenta un invito alla memoria e alla perseveranza nel percorso di verità.

La famiglia del ricercatore italiano trovato senza vita al Cairo continua a non perdere la speranza chiedendo verità e giustizia Dieci anni senza Giulio Regeni, ma con una ferma determinazione a non smettere di chiedere le dovute risposte. Paola e Claudio Regeni, genitori del giovane che sarebbe stato rapito, torturato e ucciso al Cairo, hanno espresso il loro pensiero in un’intervista a La Repubblica. “Nonostante il male che abbiamo conosciuto, vogliamo e dobbiamo restare umani”, affermano, ricordando come l’essere cittadini implichi una responsabilità collettiva che non può esaurirsi nell’indifferenza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giulio Regeni, i genitori a dieci anni dalla sua morte: “Siamo rimasti umani. Giulio continua a fare cose”

Giulio Regeni, 10 anni fa la scomparsa. I genitori: “Siamo rimasti umani e lui fa ancora cose”Dieci anni fa, il 25 gennaio 2016, Giulio Regeni scompariva in Egitto.

Il Comune di Bientina intitola un’aula studio a Giulio Regeni a 10 anni dalla morteIl Comune di Bientina ha deciso di intitolare un’aula studio a Giulio Regeni, in occasione del decimo anniversario del suo rapimento e decesso.

