Giulio Regeni dieci anni dopo | UniSalento rinnova l’impegno per verità e libertà di ricerca

A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, l’Università del Salento rinnova il suo impegno per la ricerca, la verità e la libertà accademica. Ricordando il giovane ricercatore friulano, l’ateneo sottolinea l’importanza di valori fondamentali per la comunità accademica e la società nel suo insieme. Un gesto di rispetto e di continuità nel percorso di tutela e promozione della libertà di ricerca.

A un decennio dalla tragica scomparsa di Giulio Regeni, l’Università del Salento torna a onorare la memoria del giovane ricercatore friulano. Non si tratta di una semplice ricorrenza formale, ma di un atto di responsabilità civile che l’Ateneo leccese compie per ribadire il legame indissolubile tra conoscenza, diritti umani e dignità della persona. Giulio Regeni non è solo una vittima della violenza, ma resta un simbolo del valore della ricerca come ponte per il dialogo e strumento di giustizia. La sua storia continua a scuotere le coscienze delle istituzioni, ricordando che la protezione di chi studia e analizza le dinamiche del potere è un dovere imprescindibile.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Sono trascorsi dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, avvenuta il 25 gennaio 2016 al Cairo.

Sono passati dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, rapito al Cairo nel gennaio 2016.

