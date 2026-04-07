A Trieste la mostra sul potere dell'immagine Nick Cerioni | Un look funziona se non devi spiegarlo

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L’Iran si autoesclude dai Mondiali: “Nessuna possibilità”. Come funziona la regola sul ripescaggioDi fronte al "no" espresso ufficialmente dal Governo iraniano, la FIFA dovrà colmare il "buco" il prima possibile e nel modo più opportuno.