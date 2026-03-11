L'Iran si autoesclude dai Mondiali | Nessuna possibilità Come funziona la regola sul ripescaggio

L'Iran ha ufficialmente annunciato di non partecipare ai Mondiali, dichiarando che non ci sono possibilità di coinvolgimento. La decisione è stata comunicata dal Governo iraniano, che ha rifiutato di prendere parte alla competizione. La FIFA ora dovrà gestire la situazione e trovare una soluzione per colmare eventuali vuoti lasciati dall'esclusione.

Di fronte al "no" espresso ufficialmente dal Governo iraniano, la FIFA dovrà colmare il "buco" il prima possibile e nel modo più opportuno. Scatterà l'articolo 6 del regolamento che non esclude anche la remota possibilità di ripescare l'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Nuova regola sul calcio d’angolo, proposta dell’ex arbitro: “Difensori dentro l’area, attaccanti fuori”L'ex arbitro di Premier League Graham Scott propone di salvare il calcio dalla "farsa" che sono diventati i calci d'angolo: una sequenza di risse da... Scandalo in Malesia, la FIFA smaschera la “regola del nonno”: l’intera Federcalcio si dimetteEpocale scandalo nel calcio malese con sette giocatori sospesi e una intera Federcalcio dismessa dopo che la FIFA ha scoperchiato la truffa di... Altri aggiornamenti su L 8217 Iran si autoesclude dai Mondiali... L'Iran tenta di proiettare forza e potere. La scommessa del regime in guerraTutti aspettano di vedere Mojtaba Khamenei, il nuovo uomo più forte dell’Iran. Per ora è un nome che racconta un vuoto ... ilfoglio.it Energia e sanzioni così l’Iran si è alleato con Cina e RussiaIl regime degli ayatollah è stato finora il perno dell’intesa tra Putin e Xi attraverso forniture di greggio e investimenti nella rete logistica e ... repubblica.it