Man mano che si avvicina la scadenza (24 e 25 aprile) per la presentazione di candidature, liste e programmi (sarà questa la vera cartina di tornasole per vedere chi sarà davvero in corsa per la campagna elettorale per le amministrative del 24 e 25 maggio), dopo che per diverse settimane la scena è stata tutta per i due candidati sindaci ufficiali, Alberto Maria Scarfini e Angelica Malvatani, Fermo si scopre ‘piazza’ capace di attirare quantità di candidati sindaci, scomodando anche un competitor piombato sulla scena politica locale non si sa come, né da dove. Con un coup de théatre, a Pasqua, si è materializzato Andrea Diprè, ex avvocato di origini trentine, youtuber considerato principale esponente del trash: "Sono qui non per amministrare, ma per ribaltare tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A sorpresa l’annuncio di Andrea Diprè: "Sono qui per ribaltare tutto"

Andrea Bocelli a Sanremo 2026: "Qui è dove tutto è iniziato"Il super ospite dell'ultima serata di Sanremo 2026, quella di sabato 28 febbraio, è Andrea Bocelli.

Fallite le trattative di Andrea Diprè per risarcire Massimiliano Allegri: nessun accordo (per ora) dopo la violazione della privacy del misterDa diverse settimane, Andrea Diprè, a processo per aver violato la privacy di Massimiliano Allegri, sta trattando con il mister del Milan per...