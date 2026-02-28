Andrea Bocelli a Sanremo 2026 | Qui è dove tutto è iniziato

Andrea Bocelli torna all'Ariston per celebrare i 30 anni di Romanza, l’album italiano più venduto al mondo. La sua esibizione a Sanremo 2026 segna un ritorno importante, poiché qui è dove tutto è iniziato. L’artista parteciperà alla manifestazione, portando sul palco il suo talento e la sua musica. L’evento si svolgerà nei prossimi giorni, con grande attesa tra il pubblico e gli appassionati.

Il super ospite dell'ultima serata di Sanremo 2026, quella di sabato 28 febbraio, è Andrea Bocelli. Dopo l'esibizione alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 allo stadio San Siro di Milano, il tenore torna all'Ariston in occasione dei 30 anni di Romanza, l'album italiano in assoluto più venduto al mondo. Per Bocelli sì tratta di un ritorno alle radici, in un'edizione significativamente dedicata a Pippo Baudo, l'uomo che per primo credette nel suo talento. La sua esibizione si preannuncia come un omaggio al talento italiano, oltre a un viaggio tra i ricordi del tenore, fatti di grandi successi e riconoscimenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sanremo 2026, Bocelli canta per il Festival: “Qui è iniziato tutto, sempre grato a Baudo”“Qui è iniziata ufficialmente la mia carriera, anche se con la musica sono andato a braccetto fin da piccolo.

Sanremo 2026, Andrea Bocelli ospite della finale



