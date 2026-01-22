Fallite le trattative di Andrea Diprè per risarcire Massimiliano Allegri | nessun accordo per ora dopo la violazione della privacy del mister

Dopo settimane di negoziati, le trattative tra Andrea Diprè e Massimiliano Allegri per un risarcimento sono fallite. Diprè, coinvolto in un procedimento legale per violazione della privacy del mister del Milan, non ha ancora trovato un accordo con Allegri. La vicenda evidenzia le difficoltà di risolvere extragiudizialmente questioni legali legate alla tutela della privacy.

Da diverse settimane, Andrea Diprè, a processo per aver violato la privacy di Massimiliano Allegri, sta trattando con il mister del Milan per risarcirlo. Risultato: niente di fatto, almeno per ora. La questione è emersa nella mattinata di oggi, 22 gennaio, durante l’udienza del processo di primo.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Mediobanca, in stallo le trattative sulla buonuscita del dg Vinci, sul tavolo 24 mensilità e un tetto massimo di € 5 mln; Nessun accordo anche per l'ex CEO Nagel

