Nelle scuole di Firenze è stato avviato un progetto chiamato Migrazioni, con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti sulla percezione del fenomeno migratorio. La proposta si concentra sull'informazione e sulla promozione di una visione positiva riguardo all'accoglienza di massa dei migranti, coinvolgendo direttamente gli studenti in attività e iniziative legate a questa tematica.

«Sensibilizzare gli studenti a una positiva percezione del fenomeno migratorio», è l'obiettivo del progetto Migrazioni avviato nelle scuole di Firenze. Questo è solo l'ultimo dei corsi a tema immigrazione svolti tra i banchi scolastici. Sempre nel capoluogo toscano, lo scorso anno, i portoni della scuola dell'infanzia e primaria Giovanni Villani sono stati rivestiti con le coperte termiche usate per coprire gli immigrati durante le operazioni di salvataggio. Nel 2016, il ministero dell'Istruzione, in collaborazione con il Comitato 3 Ottobre fondato da Tareke Brhane, aveva avviato il programma biennale «L'Europa comincia a Lampedusa» rivolto alle scuole secondarie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A scuola entra la propaganda per l'accoglimento di massa dei migranti

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