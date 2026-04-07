A Ponte Buriano una targa in memoria di Mario Lucherini Bozambo

Oggi a Ponte a Buriano è stata scoperta una targa commemorativa dedicata a Mario Lucherini, conosciuto come “Bozambo”. La targa si trova vicino all’abitazione dell’uomo, a circa cento metri dal ponte storico, in un piccolo spazio con una fontana. La cerimonia ha coinvolto alcuni presenti che hanno assistito alla scopertura del segno in memoria di Lucherini.

Veterinario di grande competenza e sensibilità, Lucherini ha esercitato la propria professione con passione e dedizione, diventando un punto di riferimento per generazioni di cittadini Svelata oggi a Ponte a Buriano la targa commemorativa in memoria di Mario Lucherini, detto “Bozambo”, posizionata nei pressi dell’abitazione dello stesso Lucherini a circa cento metri dal ponte storico, in un piccolo slargo caratterizzato dalla presenza di una fontana. L’intitolazione, avvenuta alla presenza del consigliere comunale Renato Viscovo e dei familiari di Lucherini, fa seguito all’atto di indirizzo presentato dallo stesso consigliere Viscovo nel 2022 e approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale nello stesso anno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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