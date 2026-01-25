Ponte Buriano pietra e memoria sull’Arno Il capolavoro che ha superato piene e guerre

Il Ponte Buriano, situato sull’Arno, rappresenta un esempio di stabilità e memoria storica. Costruito con pietra, ha resistito a piene e conflitti nel corso dei secoli. La sua posizione riflette l’antico sistema viario dell’Italia centrale, come descritto dallo storico greco Strabone, che collegava i principali centri attraverso percorsi collinari sicuri e funzionali. Un simbolo duraturo di continuità e storia nel paesaggio toscano.

Cardinali Lo storico greco Strabone (63 a.C.–23 d.C.) descrive Tyrrenia, il territorio che oggi chiamiamo Italia centrale, con gli Etruschi prima e i Romani poi costretti a disegnare un sistema viario disposto prevalentemente sui declivi collinari, capace di evitare pericoli derivanti da smottamenti o inondazioni ma ugualmente funzionale a collegare i principali centri urbani. La strada provinciale 1 Setteponti ricalca l'itinerario originario della strada etrusca ed è compresa nel corridoio delle strade romane Clodia e Cassia che univano le lucumonie dell'Etruria da Chiusi a Fiesole. Il tratto più impegnativo, fin dall'antichità, è sempre stato rappresentato dall'attraversamento dell'Arno.

