Ponte Buriano ha la sua prima pietra Giani | Una staffetta di successo Via al maxi cantiere da 21 milioni

Il nuovo ponte di Ponte Buriano segna l'inizio di un importante intervento di riqualificazione e sviluppo nella regione. Con un investimento di 21 milioni di euro, il progetto mira a rafforzare le connessioni e favorire la crescita locale. La posa della prima pietra rappresenta un passo concreto verso il miglioramento delle infrastrutture e il rafforzamento del senso di comunità.

di Serena Convertino AREZZO "Sull’Arno oggi abbiamo tre ponti in costruzione: una vera e propria Toscana dei ponti che vogliamo lanciare come segno di unione e sviluppo". Con queste parole il presidente della Regione Eugenio Giani ha salutato la posa della prima pietra del nuovo ponte che affiancherà lo storico Ponte Buriano, aprendo ufficialmente la fase operativa di un’opera attesa da anni. Un’infrastruttura strategica destinata a risolvere i problemi di viabilità delle vallate che confluiscono su Arezzo e, allo stesso tempo, a restituire piena dignità a uno dei luoghi più suggestivi del territorio, liberando il ponte storico dal traffico veicolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte Buriano ha la sua prima pietra. Giani: "Una staffetta di successo". Via al maxi cantiere da 21 milioni Approfondimenti su Ponte Buriano Nuovo Ponte Buriano, il 26 gennaio la posa della prima pietra. Pronti 21 milioni di euro Nuovo Ponte di Buriano, Giani alla posa della prima pietra Il 26 gennaio 2026, ad Arezzo, si terrà la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo Ponte di Buriano. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ponte Buriano Argomenti discussi: Ponte Buriano ha la sua prima pietra. Giani: Una staffetta di successo. Via al maxi cantiere da 21 milioni; VIDEO | Ponte Buriano bis: posata la prima pietra. Tutto quello che sappiamo sull'avvio dei lavori; Arezzo, partito il cantiere del nuovo Ponte Buriano; Nuovo Ponte Buriano, opera da 21 milioni di euro: la posa della prima pietra. VIDEO | Ponte Buriano bis: posata la prima pietra. Tutto quello che sappiamo sull'avvio dei lavoriOggi la posa della prima pietra del cantiere che porterà all'edificazione del ponte bis, quello definitivo. I costi, il progetto e i tempi di realizzazione ... arezzonotizie.it Posta la prima pietra del nuovo Ponte Buriano ad ArezzoLa Regione Toscana ha stanziato 21 milioni di euro Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. Un nuovo ponte attraverserà il fiume Arno nei pressi dell’antico Ponte Buriano, con l’obiettivo ... expartibus.it ArezzoTv. . Cronaca Aretina del 26.1.26 In Studio: Laura Lucente SOMMARIO -Posata la prima pietra del nuovo Ponte Buriano ad Arezzo: 21 milioni d'investimeno -Bandierina nei pantaloncini dell’arbitro e insulti sugli spalti: due Daspo per violenze nel calcio - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.