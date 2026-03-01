picta romagna arte europea alla ribalta

Un grande pubblico ha partecipato all’apertura di ‘Picta Romagna’, la rassegna europea di arte contemporanea che si è tenuta venerdì nel Palazzo Pretorio di Terra del Sole. La manifestazione, dedicata alla promozione di artisti provenienti da diversi paesi, ha visto una vasta affluenza di visitatori interessati alle opere esposte. L’evento si svolge nel contesto di un’imponente mostra dedicata all’arte europea contemporanea.

Un bagno di folla ha accompagnato il primo atto di ‘ Picta Romagna ’, rassegna europea di arte contemporanea inaugurata venerdì nel Palazzo Pretorio di Terra del Sole. Diverse centinaia di persone, tra cui autorità istituzionali, civili e militari, hanno partecipato a un appuntamento vissuto in un clima di festa, con prologo in piazza d’Armi teatro dell’esibizione delle majorette Frecce d’Argento di Forlì. Un cuore cittadino ‘colorato’ dai circa settanta arazzi dipinti dai bambini della locale scuola elementare, appesi alle finestre grazie alla collaborazione dei volontari di Borgo Fiorentino e Borgo Romano. I giovanissimi, "i veri protagonisti di Picta assieme agli artisti" secondo il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi, avranno anche l’opportunità di partecipare ai laboratori gratuiti di pittura e ceramica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

