Mercoledì 1° aprile alle 17 si terrà a Palazzo pretorio un incontro dedicato alla letteratura, inserito nella rassegna Picta Romagna, che si occupa di arte contemporanea. Il giornalista e scrittore Maurizio Gioiello terrà una conferenza su

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Nuovo appuntamento culturale a latere di Picta Romagna, Rassegna europea di arte contemporanea. Mercoledì 1° aprile, alle 17 a Palazzo pretorio, il giornalista e scrittore Maurizio Gioiello terrà una conferenza su Il Gattopardo, capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Un romanzo che narra le trasformazioni nella vita e nella società siciliana durante il Risorgimento, nel periodo di transizione dal Regno Borbonico al Regno d’Italia. Inserito da The Observer tra i dieci migliori romanzi storici di tutti i tempi, Il Gattopardo ha vissuto autentiche peripezie editoriali: venne infatti pubblicato postumo nel 1958, un anno dopo la morte dell’autore, da Feltrinelli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Letteratura protagonista a Picta Romagna: conferenza su "Il Gattopardo", capolavoro di Tomasi di Lampedusa

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