Firenze | turisti americani rapinato in via Palazzuolo arrestato un 20enne

Un giovane di 20 anni ha rapinato due turisti americani in via Palazzuolo a Firenze nella notte di giovedì 19 febbraio. La Polizia di Stato, allertata dalla richiesta di aiuto, è intervenuta rapidamente e ha arrestato il responsabile poco dopo l’episodio. I turisti, che stavano passeggiando nel quartiere, sono stati derubati di alcuni effetti personali. La lite si è svolta davanti a diversi passanti che hanno assistito alla scena.

FIRENZE – La Polizia di Stato è intervenuta nella notte di giovedì 19 febbraio 2026 per la segnalazione di un furto con strappo in via Palazzuolo. A dare l’allarme, due turisti statunitensi di 21 anni, i quali hanno riferito di essere stati derubati delle collane che avevano al collo da un gruppo di giovani. I poliziotti, arrivati sul posto tempestivamente, hanno bloccato uno degli autori, il 20enne poi identificato. Secondo quanto allo stato ricostruito, le vittime, nel fare rientro presso la propria abitazione, sono stati avvicinati da tre ragazzi che gli hanno chiesto se fossero interessati all’acquisto di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Prato: aggredito e rapinato del monopattino, arrestato un 20enneLa polizia di Prato ha arrestato un 20enne dopo aver aggredito e rapinato un uomo di 35 anni, pakistano.

Leggi anche: Firenze: aggredito e rapinato del monopattino alla Leopolda, arrestato 38enne

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.