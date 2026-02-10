Coriandoli pizza fritta e premi | tutto pronto per la 76esima edizione del Carnevale dei ragazzi

Domenica 15 febbraio, Traversara si riempie di colori e allegria per la 76esima edizione del Carnevale dei ragazzi. La festa è pronta, con coriandoli, pizza fritta e premi, per far divertire bambini e genitori in un pomeriggio di festa all'aperto.

Domenica 15 febbraio Traversara si prepara a ospitare la 76^ edizione del Carnevale dei ragazzi, un pomeriggio di festa dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. A partire dalle 14:30, piazzale della chiesa e cortile dell’asilo si trasformeranno in un vero e proprio villaggio di divertimento.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

