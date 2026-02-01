Morto Ermenegildo dello storico ristorante della pizza fritta | lutto a Napoli

È morto Gildo De Giulio, il volto storico della pizzeria Ermenegildo di San Giovanni a Teduccio. La notizia ha colto di sorpresa chi conosceva bene il locale, amato per la sua pizza fritta. La sua scomparsa lascia un vuoto nel quartiere e tra i clienti che da anni frequentavano il ristorante. La famiglia e gli amici si preparano a ricordarlo con un semplice momento di tributo.

Lutto a San Giovanni a Teduccio per la morte di Gildo De Giulio, storico patròn della pizzeria Ermenegildo. Oggi Napoli saluta un uomo che, partendo da un carretto per friggere, ha costruito molto più di un'attività: ha creato un simbolo. La storica Ermenegildo, tra San Giovanni, Barra e Ponticelli, resta nel cuore di chi l'ha vissuta ogni giorno. Una storia di lavoro, dig

