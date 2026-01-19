Fiera di San Sebastiano 2026 | appuntamento a Rapallo con prodotti tipici artigianato e intrattenimento

La Fiera di San Sebastiano 2026 si svolgerà a Rapallo domenica 25 gennaio. L’evento offre l’opportunità di scoprire prodotti tipici, oggetti di artigianato e partecipare a diverse attività di intrattenimento, rappresentando un momento di tradizione e convivialità per la comunità locale e i visitatori. Un appuntamento che rinnova l’importanza delle radici culturali e delle tradizioni della zona.

