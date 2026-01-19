Fiera di San Sebastiano 2026 | appuntamento a Rapallo con prodotti tipici artigianato e intrattenimento
La Fiera di San Sebastiano 2026 si svolgerà a Rapallo domenica 25 gennaio. L’evento offre l’opportunità di scoprire prodotti tipici, oggetti di artigianato e partecipare a diverse attività di intrattenimento, rappresentando un momento di tradizione e convivialità per la comunità locale e i visitatori. Un appuntamento che rinnova l’importanza delle radici culturali e delle tradizioni della zona.
A Rapallo torna l'appuntamento con la Fiera di San Sebastiano, tradizionale e attesissimo evento invernale in programma quest'anno domenica 25 gennaio.La stagione delle grandi fiere liguri prosegue dunque a Rapallo dopo la Fiera di Sant'Antonio tenutasi a Chiavari. Circa 350 banchi di prodotti.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Torna a San Gottardo la Fiera Anteprima Natale: tanti banchi con musica, artigianato e prodotti tipiciDomenica 21 dicembre, il Civ Gottardino ripropone la Fiera Anteprima Natale, recuperando l’evento originariamente previsto per il 30 novembre e rinviato a causa del maltempo.
Leggi anche: Torna la Fiera di San Carlo a Voltri: festa patronale con 90 banchi di prodotti tipici e molto altro
Fiera di San Sebastiano a Rapallo 2026 con 350 banchi - Previsti circa 350 banchi che si snodano dal marciapiedi rosso dal lungomare Vittorio Veneto a piazza IV Novembre, ... mentelocale.it
A Rapallo torna la Fiera di San Sebastiano con tanti banchi! - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.