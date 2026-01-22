Sapeur al via in Fiera Prodotti tipici olio e vino Spazio anche alla salute

Da domani a domenica, i padiglioni di via Punta di Ferro a Forlì ospitano la 23ª edizione di Sapeur, la fiera dedicata ai prodotti tipici, olio e vino. L’evento valorizza tradizione, qualità e passione, offrendo un percorso tra le eccellenze gastronomiche regionali italiane e spazi dedicati anche alla salute, nel rispetto della genuinità e della cultura del territorio.

Tradizione, qualità e passione per la buona tavola tornano protagoniste a Forlì con la 23ª edizione di Sapeur, la fiera del prodotto tipico e genuino che da domani a domenica trasformerà i padiglioni fieristici di via Punta di Ferro in un grande viaggio tra le eccellenze gastronomiche regionali italiane. Un appuntamento atteso da buongustai e operatori del settore, alla scoperta di prodotti autentici, spesso introvabili nella grande distribuzione, nati da saperi antichi e lavorazioni artigianali. Oltre 200 espositori da tutta Italia daranno vita a un percorso sensoriale tra sapori, profumi e storie di territorio.

