A Mola di Bari lo spettacolo ' Van Gogh | la musica dei colori' omaggio all’artista olandese

Un viaggio emozionante tra musica, parole e immagini, ispirato alla vita di uno dei più grandi pittori dell’800, tra i più influenti e rivoluzionari della storia. È la proposta dell’Agìmus di Mola di Bari, che giovedì 9 aprile, alle 20.45, nel Teatro van Westerhout intitolato al fiammingo di Puglia, ospita per la stagione diretta da Piero Rotolo, lo spettacolo «Van Gogh: la musica dei colori», omaggio all’artista olandese che ridefinì i canoni dell’arte moderna. In un’esperienza sensoriale intensa, capace di attraversare l’universo creativo e umano del cofondatore del post-impressionismo, protagonista del progetto sono lo scrittore Gino Saladini in veste di voce recitante e il quartetto jazz capitanato dal sassofonista Marco Guidolotti, con Felice Tazzini al pianoforte, Francesco Pierotti al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Van Gogh La Musica dei Colori: spettacolo di teatro-canzone al PalaculturaNuovo appuntamento targato Accademia Filarmonica sabato 11 aprile alle ore 18 al Palacultura.

A Conversano e a Mola di Bari va in scena lo spettacolo 'Tour di A Mirror - Uno spettacolo falso e NON autorizzato'Dal 16 al 22 febbraio il Circuito Puglia Culture propone una settimana di spettacoli che spaziando tra generi, linguaggi e generazioni diverse, porta...

Temi più discussi: Mola di Bari, scoperto uno scalo imbarcazioni abusivo lungo la litoranea: una denuncia; Si conclude a Mola di Bari la Settimana dell'ambiente; Scoperto scalo marittimo abusivo: cementificato tratto di costa a Mola di Bari; Sequestrato scalo di alaggio abusivo a Mola di Bari.

Mola di Bari: Il Novecento Ritrova Luce. Bruno Calvani Torna a Casa al Castello AngioinoLe pietre millenarie del Castello Angioino-Aragonese di Mola di Bari si fanno custodi di un’eredità che profuma di avanguardia e intimità. Con la mostra dedicata a Bruno Calvani (1904-1985), la città ... liquidarte.it

Musica dal vivo a Palazzo Pesce: il programma di aprile a Mola di BariMOLA DI BARI – Un aprile ricco di appuntamenti musicali a Palazzo Pesce, che propone una rassegna variegata tra omaggi ai grandi cantautori italiani, sonorità internazionali e suggestioni jazz. Si par ... giornaledipuglia.com

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