Van Gogh La Musica dei Colori | spettacolo di teatro-canzone al Palacultura

Sabato 11 aprile alle 18 si terrà al Palacultura uno spettacolo di teatro-canzone intitolato Van Gogh La Musica dei Colori, promosso dall’Accademia Filarmonica. L’evento vede la partecipazione dello scrittore Gino Saladini e del Marco Guidolotti Jazz Quartet, che presenteranno uno spettacolo che combina musica e narrazione. La rappresentazione è parte di una serie di appuntamenti culturali promossi dall’ente organizzatore.

Nuovo appuntamento targato Accademia Filarmonica sabato 11 aprile alle ore 18 al Palacultura. In calendario Van Gogh La Musica dei Colori uno spettacolo di teatro-canzone ideato e interpretato dallo scrittore Gino Saladini insieme al Marco Guidolotti Jazz Quartet. "Un incontro tra arte e musica, tra pittura e suono, per raccontare la vita di Vincent Van Gogh attraverso un racconto teatrale intenso, accompagnato dalle sonorità avvolgenti e vibranti del jazz. Sul palco- si legge nella presentazione ufficiale dellìAccademia Filarmonica- la voce narrante dello scrittore Gino Saladini conduce lo spettatore nel tormentato e visionario universo del grande pittore olandese, tra passioni, inquietudini e lampi di genio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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