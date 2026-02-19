A Roma arrivano i Campionati Italiani Under 17 di lotta

A Roma, il 21 e 22 febbraio, si svolgono i Campionati Italiani Under 17 di lotta, causa l’interesse di numerosi giovani atleti. Al PalaFijlkam di Ostia, più di 400 ragazzi e ragazze si sfidano in discipline come lotta libera, femminile e greco-romana. La competizione attrarrà spettatori e allenatori da tutta Italia, desiderosi di vedere i talenti emergenti. La due giorni promette emozioni forti e incontri serrati tra i futuri campioni nazionali. L’evento si conferma uno degli appuntamenti più attesi del settore giovanile.

Al PalaFijlkam nel fine settimana si terrà l'importante appuntamento giovanile che vedrà arrivare nel Centro Olimpico federale oltre 400 fra atlete e atleti Il Centro Olimpico federale diventa così il palcoscenico per i migliori giovani nazionali di categoria con un programma che prevede il sabato (a partire dalle 10:00, ndr) gli incontri di lotta libera maschile e femminile e domenica (sempre dalle 10:00, ndr) quelli di otta greco-romana. Nel 2025 furono i Lottatori Livornesi a vincere nella classifica a squadre nella libera maschile, il Lotta Club Rovereto nella femminile e il CUS Torino nella greco-romano.🔗 Leggi su Romatoday.it

Lotta Olimpica, al PalaPellicone di Ostia i Campionati Italiani Under 17Il Campionato Italiano Under 17 di Lotta Olimpica si terrà al PalaPellicone di Ostia, dove si sfideranno i giovani atleti il 21 e 22 febbraio.

