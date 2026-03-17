Oksana la mamma guerriera della ginnastica | a 50 anni gareggia e sogna Los Angeles

Oksana, ex ginnasta olimpionica, a 50 anni ha deciso di tornare a gareggiare e coltivare il sogno di partecipare a Los Angeles. Dopo aver vinto una medaglia d’oro a Barcellona, si è concentrata sulla cura del figlio malato, ma recentemente è tornata in pedana per competere di nuovo. La sua storia combina successo sportivo e impegno familiare, mostrando una forte determinazione.

Chuso non ha ancora chiuso il suo percorso. È sempre lì, a stupire nel volteggio. Oksana Chusovitina, ginnasta uzbeka, ha 50 anni ma ne dimostra molti meno. Nel fine settimana è tornata sotto i riflettori con un settimo posto in Coppa del Mondo. Alla Milli Gimnastika Arenasi di Baku, in Azerbaigian, ha totalizzato 12.299 punti: dopo un primo salto da 13.333, ha commesso un errore nel secondo (11.266), perdendo così la possibilità di salire sul podio. Eppure nelle qualificazioni si era classificata terza. La vittoria è andata alla russa Anna Kalmykova (13.716), classe 2008: 33 anni più giovane di Chusovitina. Alle sue spalle la croata Tijana Korent, 36 anni, seconda con 13. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Oksana, la mamma guerriera della ginnastica: a 50 anni gareggia e sogna Los Angeles Articoli correlati Ginnastica artistica, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: si parte già ai Mondiali 2026!La FIG ha comunicato ufficialmente quali saranno i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, che si disputeranno da venerdì 14... Irene Burato: “Vario gli stili di allenamento per evitare problemi alle ginocchia. 50 rana a Los Angeles? Non cambia molto”Irene Burato è stata l’ospite dell’ultima puntata di Talent Zone, programma in onda sul canale Youtube di OA Sport.