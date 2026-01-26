Oggi pomeriggio sull'autostrada A11 Firenze-Mare si è verificato un incendio di un camion, che ha portato alla chiusura temporanea del tratto tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. I vigili del fuoco sono intervenuti per gestire l’emergenza. Sul luogo sono state attivate strade alternative per limitare i disagi alla circolazione. La situazione è sotto controllo e si attendono aggiornamenti sulla riapertura.

Pistoia, 26 gennaio 2026 – Disagi alla circolazione nel pomeriggio di oggi, 26 gennaio, sulla autostrada A11, la Firenze Mare, dove poco dopo le 15 un mezzo pesante ha preso fuoco, causando la temporanea chiusura del tratto compreso tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. L’incendio si è verificato all’altezza del chilometro 26,5. L’intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme, che hanno interessato il camion per cause ancora in corso di accertamento, sono state domate grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e di gestione della viabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camion a fuoco in autostrada A11: tratto chiuso verso Pisa, vigili del fuoco in azione, le strade alternative

Approfondimenti su camion fuoco

Un incidente sulla FiPiLi ha causato un camion in fiamme, con il tratto chiuso e lunghe code in corso.

Un incendio coinvolge un camion sulla FiPiLi, causando la chiusura temporanea del tratto.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su camion fuoco

Argomenti discussi: Camion prende fuoco improvvisamente nel piazzale, intervengono i pompieri: tre mezzi bruciati nell'incendio; Furgone a fuoco in A22: sono due i morti, un uomo e una donna. Viaggiavano con targa slovacca; Camion dei rifiuti in fiamme: svuotato il carico per spegnere l’incendio; Tir prende fuoco in galleria.

Prende fuoco il rimorchio del camion, paura sulla A/4L'emergenza è scattata oggi 19 gennaio alle 12,30 all'altezza dell'uscita Padova Ovest. Il conducente del mezzo pesante ha fatto in tempo a scendere dalla sua cabina. Hanno operato i vigili del fuoco ... padovaoggi.it

Tamponamento tra furgone e camion e rogo sull'A22: i morti sono dueIncidente mortale nella notte lungo l’autostrada del Brennero. Un tamponamento tra un furgone e un camion degenera in un incendio. Deceduti un uomo e una donna sul furgone. Intervento congiunto dei vi ... altoadige.it

Camion a fuoco nella galleria Serre: caos sulla Trignina e intossicazioni da fumo Leggi tutto: - facebook.com facebook