si ferisce nei boschi di turate portato in salvo dai vigili del fuoco

Un uomo si è ferito nei boschi di Turate, probabilmente scivolando su un terreno scivoloso, e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per portarlo in salvo.

Turate (Como), 14 febbraio 2026 – Un uomo ferito all’interno di un’area boschiva e la richiesta d’intervento che subito scatta e fa intervenire due squadre dei vigili del fuoco. È quanto accaduto poco prima delle 17 di oggi, 14 febbraio, a Turate. Le squadre intervenute . Sono così intervenute due quadre dei vigili del fuoco: un'autopompa e un fuoristrada proveniente dal Comando di Como. L’area, quella di via Cattaneo. I pompieri hanno subito rinvenuto in mezzo alle boscaglie il 43enne ferito e dolorante. Non in gravi condizioni, ma comunque non in grado di muoversi. L’intervento . Raggiunto l'infortunato, e prestati i primi trattamenti da parte del personale sanitario del 118 giunto sul posto con un'ambulanza, gli operatori hanno successivamente provveduto a imbragare la vittima in una barella toboga e la hanno trasportata fuori dal bosco per il successivo trasporto all’ospedale di Saronno, in codice verde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

