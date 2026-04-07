A FarWest, il programma di attualità e inchieste di Rai 3, torna con un nuovo appuntamento. Questa settimana, viene presentata una testimonianza inedita sulla morte di David Rossi. La puntata di martedì si concentra su dettagli e ricostruzioni legate a quell’evento, offrendo un approfondimento sui fatti e sulle persone coinvolte. La trasmissione si propone di fornire elementi nuovi rispetto alle versioni finora note.

Salvo Sottile, come ogni martedì, torna con un nuovo appuntamento di FarWest, il programma di attualità e inchieste della prima serata di Rai 3. Anticipazioni del 7 aprile 2026. La nuova puntata si apre con un’ inchiesta sulla ‘setta dell’alchimista’: dopo l’arresto dei santoni, accusati di associazione a delinquere e violenza sessuale, gli inviati della trasmissione sono andati in Svizzera per scoprire un mondo fatto di riti sciamanici e droghe. A seguire, FarWest si sposta a Bellaria-Igea Marina, dove un bene confiscato alla mafia, che il Comune romagnolo ha riqualificato per destinarlo alle persone con disabilità, potrebbe ora tornare nelle mani di un uomo condannato per mafia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - A FarWest una testimonianza inedita sulla morte di David Rossi

Riaperte le indagini sulla morte di David RossiLa Procura di Siena ha aperto un nuovo fascicolo d’inchiesta sulla morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo 2013.

Riaperto il caso sulla morte di David Rossi: così si rafforza l’ipotesi dell’omicidioDavid Rossi, l’ex capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, la sera del 6 marzo 2013 tornò a casa uscendo dalla finestra del suo ufficio: il...

Morte David Rossi: di chi è l'ombra nel video - FarWest 21/11/2025

Argomenti più discussi: Inchiesta su sette e riti sciamanici a Farwest; Delitto di Garlasco | Redaelli: Omicidio iniziato in cucina, l'orecchino di Chiara Poggi è importante.

Farwest stasera su Rai 3: dalla setta dell'alchimista alla testimonianza inedita su David RossiNuovo appuntamento con Farwest, stasera in tv martedì 7 aprile dalle 21.25 su Rai 3. Il programma condotto da Salvo Sottile riparte con un'inchiesta sulla setta dell'alchimista: dopo l’arresto dei san ... corrieredellumbria.it

Morte David Rossi, Farwest: Scoperto il famoso uomo nel vicolo/ Ma lui smentisce: Non sono ioFarwest si è occupato anche ieri del caso della morte di David Rossi e avrebbe puntato i fari si una persona: ecco che cosa è emerso, i dettagli Il programma condotto da Salvo Sottile, Farwest, torna ... ilsussidiario.net

Caso David Rossi, due video dell'ufficio mai visti prima #Quartogrado - facebook.com facebook

Con @roberta_rei e @marcoocchipintj abbiamo incontrato l’ex deputato Gianni Fava: cosa c’entra con la morte di David Rossi #LeIene x.com