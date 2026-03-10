Riaperto il caso sulla morte di David Rossi | così si rafforza l’ipotesi dell’omicidio

Il caso sulla morte di David Rossi, ex responsabile comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, è stato riaperto. La sera del 6 marzo 2013 Rossi uscì dalla finestra del suo ufficio e cadde al suolo, evento che in passato era stato considerato un suicidio. Ora, nuove analisi e indagini sembrano sostenere l’ipotesi di un omicidio. La vicenda torna sotto i riflettori con questa decisione.

David Rossi, l’ex capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, la sera del 6 marzo 2013 tornò a casa uscendo dalla finestra del suo ufficio: il tonfo fu archiviato come suicidio. Ma l’altro giorno una commissione parlamentare d’inchiesta ha concluso che Rossi fu assassinato: la Procura, come se avesse altro da fare, ha dunque dovuto riaprire il caso per la terza volta. I consulenti forensi della commissione ipotizzano che Rossi sia stato aggredito nel suo ufficio, spinto verso la finestra, tenuto nel vuoto (“forse per intimidirlo”: io per intimidire qualcuno cito Kierkegaard) e poi lasciato cadere. Le ferite al volto, comprese quelle al... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

