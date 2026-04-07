A Chiaia esposto dei residenti contro la malamovida | Rumore oltre i limiti ora basta

A Chiaia, 49 residenti del quartiere hanno deciso di agire legalmente dopo aver segnalato ripetutamente problemi legati alla vita notturna. I residenti si sono lamentati di livelli di rumore considerati eccessivi, chiedendo un intervento da parte delle autorità comunali. Dopo anni di segnalazioni e tentativi di dialogo senza risultati concreti, hanno scelto di passare alle vie legali per tutelare il proprio diritto al riposo.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo anni di segnalazioni e tentativi di dialogo con l’amministrazione comunale, 49 residenti del cosiddetto ‘Quadrilatero dei baretti di Chiaia’ passano alle vie legali. A renderlo noto è il Comitato ‘Chiaia viva e vivibile’, che annuncia la citazione in giudizio del Comune di Napoli per ottenere provvedimenti concreti contro i disagi legati alla “malamovida”. Al centro della protesta ci sono soprattutto i livelli di rumore notturno, ritenuti incompatibili con una normale qualità della vita. I rilievi fotometrici effettuati tra maggio e giugno 2022 in diverse abitazioni della zona mostrano valori ben oltre i limiti consentiti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A Chiaia esposto dei residenti contro la “malamovida”: “Rumore oltre i limiti, ora basta” Movida a Chiaia, 49 residenti portano il Comune in tribunale: “Basta caos, a rischio salute e vivibilità”Dopo “anni di proteste inascoltate”, i residenti del quadrilatero dei baretti avviano un’azione civile contro il Comune: chiedono stop ad asporto e... Leggi anche: Statuto, protesta dei residenti per decenni di rumore della ferrovia