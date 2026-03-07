Biciclette d’epoca in piazza Domani torna la ’Furiosa’

Domani Ferrara ospiterà l’undicesima edizione di ‘La Furiosa’, una ciclo storica non competitiva dedicata alle biciclette d’epoca. L’evento si svolgerà in piazza e attirerà appassionati e collezionisti interessati alle biciclette retrò. La manifestazione si focalizza sulla valorizzazione del patrimonio ciclistico e sulla promozione di veicoli storici. La giornata vedrà in strada numerose biciclette d’epoca pronte a sfilare.

Ferrara ospiterà domani un evento imperdibile per gli appassionati di biciclette d'epoca. Si tratta dell'undicesima edizione de ' La Furiosa ', la ciclo storica non competitiva, che celebra il fascino delle due ruote retrò. Più che una gara si tratta di un'esperienza unica che coniuga la passione per le biciclette d'epoca con la scoperta del territorio ferrarese. L'iniziativa nasce dal desiderio di rivivere lo spirito autentico del ciclismo di un tempo, affrontando il percorso con biciclette costruite prima del 1987 e abbigliamento rigorosamente vintage. Un appuntamento divenuto ormai consolidato negli anni ed organizzato da Po River Asd, con il patrocinio del Comune di Ferrara, Regione Emilia-Romagna, la collaborazione dei comuni di Copparo e Riva del Po.