Carta design e caffè | la nuova frontiera femminile dello specialty a Milano

A Milano nasce un nuovo spazio dedicato alla cultura del design e del caffè di qualità. All’interno di un concept store di cartoleria di design, ideato da Ieva Lazdane, si trova anche N1coffee, un marchio di specialty coffee. Questo progetto unisce due ambienti complementari, offrendo un’esperienza che valorizza l’estetica, la creatività e la cura dei dettagli, diventando un punto di riferimento per chi apprezza l’eccellenza e l’innovazione nel cuore della città.

Nel cuore di Milano nasce un progetto che unisce due spazi distinti ma complementari: da un lato Manilla, concept store e cartoleria di design nato dalla mente di Ieva Lazdane; dall’altro N1coffee, un nuovo marchi di specialty inserito all’interno dello stesso locale. Il dialogo tra Manilla e N1 dà vita a un’esperienza unica, in cui artigianato, design e cultura del caffè si incontrano e si rafforzano a vicenda. “ Mi sono accorta che prima di noi in questo spazio c’era un bar – racconta Ieva Lazdane, originaria della Lettonia e da anni a Milano – per cui è stato facile trasformare questo corner in caffetteria anche grazie all’incontro con Emmanuelle Popesco, una ragazza che vive a Singapore ma che è cresciuta a Milano. 🔗 Leggi su Newsagent.it

